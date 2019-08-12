سماع دوي انفجارات متتالية في مناطق غربي بغداد

أفاد شهود عيان اليوم الاثنين بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوب وغربي بغداد.

وقال الشهود في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن دوي انفجارات سمع في مناطق الدورة وأبو دشير من دون معرفة مزيد من التفاصيل.