التحالف بقيادة السعودية: شقيق زعيم الحوثيين لقي حتفه نتيجة صراع داخلي

عزا التحالف الذي تقوده السعودية يوم الأحد مقتل شقيق زعيم حركة الحوثيين في اليمن إلى صراع داخلي، ليقدم تفسيرا مختلفا للواقعة عن الذي أعلنته الحركة المتحالفة مع إيران.

وقالت حركة الحوثي يوم الجمعة إن إبراهيم بدر الدين الحوثي اغتيل في العاصمة اليمنية صنعاء ”بأيدي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي“ دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

لكن التحالف الذي يقاتل الحوثيين في اليمن قال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن إبراهيم بدر الدين الحوثي تعرض للتصفية خلال ”عملية داخلية“ نتيجة صراع بين الأجنحة المختلفة بالحركة وخلاف بين القيادات.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية. وخلال الأيام القليلة الماضية تمثل التركيز على جنوب اليمن حيث سيطر الانفصاليون الجنوبيون بالفعل على مدينة عدن الساحلية مقر الحكومة المؤقتة مما أدى إلى تصدع التحالف الذي يقاتل الحوثيين.