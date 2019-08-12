لوس أنجليس يواصل انتصاراته في الدوري الأمريكي على حساب نيويورك ريد بولز

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حقق لوس أنجليس إف.سي الانتصار الثالث له على التوالي وتغلب على نيويورك ريد بولز 4 / 2 صباح الاثنين ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفي مباراتين أخريين، تغلب فيلادلفيا يونيون على هيوستن دينامو 2 / 1 ودي.سي يونايتد على لوس أنجليس جالاكسي بالنتيجة نفسها.

ورفع لوس أنجليس إف.سي رصيده في صدارة مجموعة الغرب إلى 55 نقطة حصدها خلال 24 مباراة بينما تجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند 37 نقطة في المركز الخامس بمجموعة الشرق.

وسجل الأهداف الأربعة للوس أنجليس، جوردان هارفي ولطيف بليسينج وكارلوس فيلا وإيدي سيجورا، بينما سجل هدفي ريد بولز، كريستيان كاسيريس وتايلر ميلر لاعب لوس أنجليس، بالخطأ في مرمى فريقه.

وتغلب فيلادلفيا يونيون على هيوستن دينامو 2 / 1 ليرفع الأول رصيده في صدارة مجموعة الشرق إلى 45 نقطة حصدها خلال 26 مباراة، ويتجمد رصيد هيوستن دينامو عند 30 نقطة في المركز التاسع بمجموعة الغرب.

وسجل كاسبر فرزيبلكو وجاك إليوت هدفي فيلادلفيا يونيون في الدقيقتين 18 و78 بينما سجل كريستيان راميريز هدف هيوستن دينامو في الدقيقة 42 .

كذلك تغلب دي.سي يونايتد على لوس أنجليس جالاكسي 2 / 1 ، حيث سجل بول أريولا ولوكاس رودريجيز هدفي يونايتد في الدقيقتين 28 و73 بينما سجل فافيو ألفاريز هدف جالاكسي في الدقيقة 48