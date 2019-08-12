147 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال يوليو الماضي

قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال يوليو الماضي بلغ نحو 147 مليونا و157 ألفا و651 جنيها.

وأضاف المصدر- في تصريح اليوم /الإثنين / أن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي ، والنقل ، والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 653 مليونا و572 ألفا و102 جنيه.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 314 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة ، و1174 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 395 مليونا و91 ألفا و725 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 87 مليونا و760 ألفا و824 جنيها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 144 بيانا جمركيا "ترانزيت".

وأوضح أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال يوليو الماضي بلغ 163 بيانا جمركيا بقيمة 56 مليونا و214 ألفا و710 جنيهات، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 12 مليونا و549 ألفا و564 جنيها.

ولفت إلى أن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 1124 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 202 مليون و265 ألفا و667 جنيها، بإيرادات بلغت 46 مليونا و805 آلاف و343 جنيها، لافتا إلى أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة قامت بتحصيل 41 ألفا و920 جنيها غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال يوليو الماضي.