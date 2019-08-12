صربيا تستثمر ما يصل إلى 12 مليار يورو فى مشروعات البنية التحتية

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أمس الأحد، أن صربيا ستقوم باستثمارات تقدر بمليارات من اليوروات في مشروعات بناء مساكن جديدة وفى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية، وذلك في إطار سعى البلاد لتعزيز أفاق وفرص النمو الاقتصادى.



ونقلت الوكالة عن الرئيس الصربى الكسندر فوتشيتش قوله في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفى عقده اليوم في بلجراد "نحن في وضع يتيح لنا بسهولة ضمان ما لا يقل عن 10 مليارات يورو أو حتى 12 مليار يورو (13.4 مليار دولار) لتمويل استثمارات جديدة.



وأضاف الرئيس الصربى في المؤتمر الصحفى "نحن نقوم بتشييد المزيد من الطرق وخطوط السكك الحديدية بصورة تفوق ما كان عليه الوضع إبان عهد تيتو،" في إشارة إلى زعيم يوغسلافيا السابقة جوزيف بروز تيتو.



وذكرت بلومبرج أن الإعلان عن الاستثمارات الجديدة في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان ويقطنها 7 ملايين نسمة، يأتى في أعقاب إعلان البنك المركزى الصربى المفاجىء يوم الخميس الماضى عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 5ر2 في المئة ، حيث اختار البنك المركزى دعم نمو الناتج المحلى الإجمالى والقروض وسط معدلات تضخم منخفضة.