أعلنت السلطات الإيطالية عن فرض غرامات على زوار "السلالم الإسبانية"، وهو معلم سياحي شهير يقع في العاصمة الإيطالية روما، وهو عبارة عن مجموعة من الخطوات لتسلق منحدر حاد بين ميدان بيازا دي سبانا في القاعدة وكنيسة ترينيتا دي مونتي في الأعلى.

ووفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، حقق مسؤولو العاصمة الإسبانية روما وعدهم بالحفاظ على المواقع التاريخية والثقافية بالمدينة، من خلال فرض غرامات على انتهاكات الزوار للمعلم الأثري، بما في ذلك الجلوس أو الاستلقاء على النصب التذكاري المحمي من قبل اليونسكو.

وتعد الغرامات المفروضة في حالة الجلوس أو الاستلقاء على السلالم الإسبانية ليست قليلة، حيث بدأت من 280 دولارًا أي ما يعادل (4600 جنيه مصري) لمن يجلس على أحد درجات "السلالم" المكونة من 136 درجة، وحتى 448 دولارًا (7400 جنيه مصري)، لمن يتسبب فى تلوثها أو إتلافها.

وكانت الحكومة الإيطالية انتهت من عملية ترميم "السلالم الإسبانية"، في أكتوبر 2016، بتكلفة بلغت حوالي 1.5 مليون يورو، تم افتتاحها خلال الاحتفال الذكرى الـ130 على إنشائها في القرن الـ8 الميلادي.

وتأتي هذه الغرامة في أعقاب جهود مسؤلي العاصمة الإيطالية روما للحفاظ على المعالم السياحية الإيطالية كحظر السباحة في نافورة تريفي الأثرية، وحظر تناول الطعام في مدينة فلورنسا الأثرية، ومؤخراً أصدرت قرار بالتوقف عن السماح لسفن الرحلات البحرية الضخمة بالرسو في وسط مدينة البندقية التاريخية.

ويرى سيمون أموريكو، الرئيس التنفيذي لشركة السياحة "أكسيس إيتلي"، أن وضع القانون كان "ضروريا"، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد زوار السلالم الإسبانية، جعل السيطرة والحفاظ على المنطقة الأثرية صعبة "للغاية".

ويوضح أموريكو، أنه في حين تبدو التحركات الأخيرة محاولة مباشرة للحد من السياحة في المدينة، إلا أن هذه الغرامة المحددة تهدف بشكل مباشر إلى الحفاظ على معالم المدينة، فمقاعد الأرصفة ومقاهي الحديقة والتراسات ترحب الزوار، أما الآثار التاريخية تخدم غرضًا مختلفًا، فهي ليست مكانا لاسترخاء المسافرين المتعبين.