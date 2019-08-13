من المعروف في المجتمع الشرقي أنه ليس من المستحب تناول الطعام باليد اليسرى أو المصافحة بها، ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث يرى الكثيرون أن دفع المال بيدك اليسرى أو التقاط شيئا بها يعد أمرا وقحا.

وتستعرض "الشروق" بعض الدول التي ترفض التعامل باليد اليسرى، بحسب صحيفة "تايم أوف إنديا"...

1- الهند

تعتبر الهند من الدول التي ترفض تمرير الأشياء باليد اليسرى، فيعتقد البعض أنها مليئة بالنجاسة، وربما يرفض البعض تناول شيء تم تمريره باليد اليسرى.

ويعتقد البعض أن وضع اليد اليسرى على الطاولة لا يعتبر من آداب الطعام، ويختلف الأمر إذا كان الشخص "أعسر"، ففي تلك الحالة لا يسمح له بوضع يده اليمنى على الطاولة.

2- إثيوبيا

يرفض الإثيوبيون تناول الطعام باليد اليسرى؛ لأنهم يعتبرونها مليئة بالتلوث، كما يعتبر من غير الأخلاقي تقديم الهدايا باليد اليسرى، فيجب تقديمها باليمنى أو باليدين معا.

ويرى الإثيوبيون أنه من غير الأخلاقي إجراء التعاملات المالية باليد اليسرى، كما يعتبر أمرا وقحا أن تلتقط أي شيء بيدك اليسرى.

3- غانا

يعد استخدام اليد اليسرى في أي غرض في غانا من التصرفات المرفوضة والمحرمة تماما، وإذا قام شخص باستخدام اليد اليسرى بدون قصد يجب عليه الاعتذار.

4- اليابان

لا تحرم اليابان استخدام اليد اليسرى كثيرا، لكن من الصعب كتابة اللغة اليابانية باليد اليسرى؛ لأن حروفها تكتب من اليسار إلى اليمين، مما يجعل من الصعب كتابة الرموز اليابانية الصعبة باليد اليسرى.

5- الولايات المتحدة الأمريكية

يعتبر مصطلح "مصافحة اليد اليسرى" بالعامية الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إهانة ويشير إلى وعود غير صادقة.