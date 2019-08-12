شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم، فى ثان أيام عيد الأضحى المبارك، زحامًا وإقبالاً كبيرًا، حيث توجهت الأسر للاستمتاع بالشواطئ هربا من درجة الحرارة المرتفعة، وإلى السينمات للترفية والتنزه، وكانت ساحة ميدان المساجد بحى الجمرك، ومساجد أبى العباس والبوصيرى والسبعة شيوخ كاملين العدد والنصيب الأكبر من الزائرين.

وتوجهت الأهالى إلى المنتزهات والحدائق، والتى وجدوا فيها المتنفس والهروب من زحمة الشوارع، خاصة وأن الأحياء حرصت على نظافتها وتشجيرها وافتتح عدد من الحدائق الجديدة.

وشهدت أيضا دور السينما فى ميدان محطة الرمل بحى وسط المدينة، زحام عرقل الحركة المرورية للمشاه، حيث يتم عرض 5 أفلام فى هذا العيد، منهم فيلم الفيل الأزرق (الجزء الثانى)، وخيال مآته، وأولاد رزق.

واستقبلت قلعة قايتباى حشد كبير من المصطافيين، خاصة بعد مد ساعات العمل، حتى الساعة الـ6 مساءا، ووجود مفتشين مرافقين للجولات.

ومن ناحية أخرى شن التنفيذيين فى الأحياء، وشركة نهضة مصر، الحملات على البناء المخالف ورفع القمامة.

وتفقد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الشواطئ للتأكيد من ضبط الأسعار ومستوى الخدمة، ونظافة دورات المياه.