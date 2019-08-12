هجوم حاد على ترامب بعد تلميحه لعلاقة كلينتون بانتحار إيبستين في السجن

ديمقراطيون: الرئيس الأمريكى يروج لنظرية المؤامرة.. ويسعى لتحويل الأنظار عن هجومى تكساس وأوهايو

هاجم المرشحان الديمقراطيان للرئاسة بيتو أوروكى وكورى بوكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، لترويجه نظريات مؤامرة دون أساس حول انتحار رجل الأعمال الأمريكى جيفرى إيبستين فيما يبدو داخل زنزانة بسجن فى نيويورك.

وبعد وفاة إيبستين أول أمس السبت، وهو مليونير متهم بالاتجار فى الجنس اعتبر يوما ترامب والرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون من أصدقائه، أعاد ترامب نشر تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» تتضمن زعما لا يستند إلى أساس من ممثل كوميدى محافظ بأن كلينتون ضالع فى الوفاة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أوروكى وهو عضو سابق بالكونجرس من ولاية تكساس لمحطة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية إن «هذا مثال آخر لاستغلال رئيسنا لهذا المنصب الحساس للهجوم على خصومه السياسيين بنظريات مؤامرة لا أساس لها».

وأضاف أوروكى أن ترامب يسعى لتحويل اهتمام المواطنين بعيدا عن واقعتى إطلاق النار اللتين وقعتا الأسبوع الماضى فى إل باسو بولاية تكساس ودايتون بولاية أوهايو. وأثار الحادثان مجددا دعوات لفرض قيود على حمل السلاح وتوجيه انتقادات لخطابات ترامب المثيرة للانقسام والمناهضة للهجرة والتى تنطوى على عنصرية.

وقال أوروكى من مدينة إل باسو مسقط رأسه إنه «يغير مسار الحوار وإذا سمحنا له بذلك فلن نستطيع أبدا التركيز على مشاكلنا الحقيقية والتى هو جزء منها».

ومن جانبه، قال بوكر وهو سيناتور أمريكى من نيوجيرزى إن تغريدة ترامب تعكس فقط «مزيدا من الحمق».

وأضاف بوكر أن (ترامب) يحيى ليس فقط نظريات المؤامرة بل يغذى مشاعر الغضب والاستياء لدى الناس تجاه الأشخاص المختلفين فى هذا البلد».

من جهته، قال وزير العدل الأمريكى وليام بار إن مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بى.آى» والمفتش العام لوزارة العدل فتحا تحقيقات فى الواقعة وأضاف أنه «فُزع» عندما علم بوفاة إيبستين فى سجن فيدرالى.

وقال بار فى بيان إن «وفاة إيبستين تطرح تساؤلات خطيرة يتعين الإجابة عليها».

وألقى القبض على إيبستين فى السادس من يوليو الماضى، لكنه رفض الإقرار بالذنب فى اتهامات بالاتجار فى الجنس بما يشمل عشرات القاصرات، وبعضهن فى سن الرابعة عشرة، فى الفترة بين عامى 2002 و2005 على الأقل.

فى سياق متصل، هاجم ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، المدير السابق للاتصالات بالبيت الأبيض، أنتونى سكاراموتشى على خلفية دعوته للحزب الجمهورى عدم ترشيح ترامب مجددا فى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، محذرا من أن الرئيس الأمريكى ينقلب على الجميع، وفقا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وقال ترامب: «يبدو إن سكاراموتشى، الذى تم إنهاء خدمته سريعًا (بعد 11 يومًا من تعيينه) كان غير قادر على التعامل مع (منصبه) تمامًا»، مضيفا أن «سكاراموتشى ليس لديه شىء يفعله سوى الظهور التلفزيونى كخبير دائم فيما يخص «الرئيس ترامب». ومثل العديد من خبراء التلفزيون الآخرين المزعومين، يعرف القليل جدا عنى».