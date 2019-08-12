السعوديون الأكثر استخداما لهاشتاجات التهنئة بعيد الأضحى

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يحتفل المسلمون حول العالم بأول أيام عيد الأضحى الأحد الموافق للـ11 من آغسطس.

وطغت الهاشتاغات والعبارات التي تهنيء بحلول العيد على قوائم اكثر الهاشتاغات انتشارا في أغلبية المدن العربية صباح الأحد.

بتحليل انتشار تلك الهاشتاغات باللغتين العربية والانجليزية نرى أكثر البلاد حول العالم استخداما لها كما يظهر في الرسم التحليلي التالي.

وورد على تلك الهاشتاغات والعبارات قرابة نصف المليون تغريدة وذلك على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية فقط..

ونرى أن أكثر البلاد العربية استخداما لتلك الهاشتاغات هي السعودية.

ويذكر أن المغردين السعوديين هم الأكثر نشاطا عربيا على تويتر.

وتلت السعودية إندونيسيا التي تعتبر اكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، إذ يقطن أراضيها اكثر من 220 مليون مسلم ومسلمة.

ونشر المستخدمون تهانيهم بمناسبة حلول عيد الأضحى.

كما نشر عدد من السياسيين حول العالم تهانيهم.

بينما نشر آخرون صور ومقاطع من عملية رمي الجمرات.