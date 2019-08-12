التحقيق مع رجل دين سعودي انتقد عمل المرأة بالمحال التجارية

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فتحت السلطات السعودية تحقيقا بشأن رجل دين دعى النساء السعوديات لعدم العمل في المحال التجارية لأن في ذلك "اختلاط بالرجال، وذلك حفاظا على "عفافهن و شرفهن".

ووصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبد اللطيف آل الشيخ، تصريحات رجل الدين والتى كانت ضمن خطبة في أحد مساجد جدة، بـ"غير المقبولة".

وجرى تداول مقطع صوتى لهذه الخطبة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مما آثار موجة من الانتقادات.

وخلال السنوات الأخيرة، أتيحت فرص عمل لمزيد من النساء السعوديات وأصبح من المعتاد رؤيتهن يعملن في المحال التجارية المنتشرة في البلاد.