 ميسي يتعافى من إصابته مع أولاده - بوابة الشروق
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ميسي يتعافى من إصابته مع أولاده

محمود عيسى
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 3:43 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 3:43 م

نشر الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني صورة جديدة وهو  يتدرب مع أولاده في منزله للتعافي من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع البرسا في الاستعدادات النهائية لانطلاقة الموسم الجديد 2019 – 2020.

وتسببت إصابة ميسي في ابعاده عن السفر مع برشلونة لخوض مباريات جولة الفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت صورة ميسي عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" مع أبنائه تياجو وثيو والذين ظهروا وهم يرتدون القميص الثاني للبرسا بالموسم المقبل.

ويغيب ميسي عن قيادة برشلونة في مواجهة اتلتيك بيلباو بسبب الإصابة، ومن المحتمل أن يعوضه النجم الفرنسي جريزمان الذي انضم لصفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية قادمًا من أتلتيكو مدريد.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلا على بيلباو بملعب "سان ماميس" يوم الجمعة المقبلة بافتتاح مباريات الدوري الإسباني.


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