إيسنر يكسر الإرسال في توقيت مثالي ويتقدم في سينسناتي

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جون إيسنر خلال مباراته أمام دوسان لايوفيتش في مباراة ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في أوهايو يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

سدد جون إيسنر 27 ضربة إرسال ساحقة وكسر إرسال الصربي دوسان لايوفيتش في توقيت مثالي ليفوز 7-6 و6-1 و7-5 في الدور الأول لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس يوم الأحد.

وتعافى لايوفيتش من خسارة الشوط الفاصل في المجموعة الأولى وسيطر تماما على المجموعة الثانية بعدما كسر إرسال إيسنر مرتين.

لكن بعد التأخر 6-5 في المجموعة الثالثة وامتلاك ضربات الإرسال أخفق لايوفيتش في معادلة النتيجة لينتزع إيسنر، الذي بلغ نهائي 2013، بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

وسيلعب إيسنر في المباراة المقبلة مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا الصاعد من التصفيات أو الفرنسي جيل سيمون.

ويوم الأحد أيضا تعافى الأسترالي أليكس دي ميناور بعد خسارة المجموعة الأولى وفاز على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-7 و6-1 و6-2 وسيلعب في المباراة المقبلة مع الأمريكي رايلي أوبيلكا أو الكرواتي بورنا تشوريتش.