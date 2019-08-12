 إيسنر يكسر الإرسال في توقيت مثالي ويتقدم في سينسناتي - بوابة الشروق
الإثنين 12 أغسطس 2019 8:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

إيسنر يكسر الإرسال في توقيت مثالي ويتقدم في سينسناتي

جون إيسنر خلال مباراته أمام دوسان لايوفيتش في مباراة ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في أوهايو يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.
جون إيسنر خلال مباراته أمام دوسان لايوفيتش في مباراة ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس في أوهايو يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.
(رويترز)
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 6:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 6:54 ص

سدد جون إيسنر 27 ضربة إرسال ساحقة وكسر إرسال الصربي دوسان لايوفيتش في توقيت مثالي ليفوز 7-6 و6-1 و7-5 في الدور الأول لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس يوم الأحد.

وتعافى لايوفيتش من خسارة الشوط الفاصل في المجموعة الأولى وسيطر تماما على المجموعة الثانية بعدما كسر إرسال إيسنر مرتين.

لكن بعد التأخر 6-5 في المجموعة الثالثة وامتلاك ضربات الإرسال أخفق لايوفيتش في معادلة النتيجة لينتزع إيسنر، الذي بلغ نهائي 2013، بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

وسيلعب إيسنر في المباراة المقبلة مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا الصاعد من التصفيات أو الفرنسي جيل سيمون.

ويوم الأحد أيضا تعافى الأسترالي أليكس دي ميناور بعد خسارة المجموعة الأولى وفاز على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-7 و6-1 و6-2 وسيلعب في المباراة المقبلة مع الأمريكي رايلي أوبيلكا أو الكرواتي بورنا تشوريتش.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك