روسيا: مقتل 23 جنديا سوريا وإصابة آخرين في صد هجمات لمسلحين

قال مركز المصالحة السورية التابع لوزارة الدفاع الروسية إن مسلحين هاجموا مواقع للقوات الحكومية السورية يومي السبت والأحد، مما أسفر عن مقتل 27 جنديًا وإصابة سبعة آخرين.

وقال المركز "القوات الحكومية السورية صدت جميع الهجمات التي شنها مسلحون من الجماعات الإرهابية . تكبد المسلحون خسائر فادحة. قُتل ما مجموعه 23 من جنود الجيش العربي السوري وجُرح سبعة آخرون أثناء صد الهجمات".

في وقت سابق، ذكر المركز الروسي للمصالحة السورية أن ما لا يقل عن 10 من جنود الجيش السوري قتلوا وجرح 21 أثناء صد هجوم شنه مسلحون في منطقة التصعيد في إدلب.

وطبقًا للمركز، شن مسلحون من عدة جماعات مسلحة غير شرعية هجومًا على وحدات الجيش السوري بالقرب من مستوطنة أبو دالي في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي بعد قصف مواقعهم بقذائف الهاون.

سورية قد اعلنت في 5 أغسطس أنها ستستأنف العمليات العسكرية في شمال غرب سورية، في أعقاب عدم امتثال المسلحين في المنطقة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا.