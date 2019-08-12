مقتل 5 أطفال في حريق دار رعاية بولاية بنسلفانيا الأمريكية

أفاد مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، بمقتل 5 أطفال في حريق اندلع بدار رعاية في مدينة إري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام محلية - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "إن طفلين فرا من دار الرعاية عبر نافذة، واستغاثا بالجيران أثناء اندلاع الحريق".

بدوره، أكد مدير خدمة الإطفاء في المدينة جاي سانتوني أن نحو 8 أشخاص حاصرتهم النيران بينهم 5 أطفال، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي تصريح رسمي عن العدد الفعلي للمحتجزين.

وأعلنت السلطات عن استمرار التحقيقات في سبب الحريق، لافتة إلى أن زيادة أحمال الكهرباء في دار الرعاية قد تكون السبب.