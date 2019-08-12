عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى بالقرب من المسجد الذي شاهد إطلاق نار قرب العاصمة النرويجية أوسلو، وأصاب شخصا واحدا داخل مركز ومسجد النور الإسلامي.

وصنفت الشرطة النرويجية الهجوم على مسجد فى أوسلو عملا إرهابيا، قائلة إن الرجل الذي يشتبه بإطلاقه النار داخل مسجد ربما يكون قد قتل إحدى قريباته قبل شنه هذا الهجوم.

وقال وحيد أحمد المتحدث باسم المسجد لوكالة رويترز إن ثلاثة أشخاص فقط كانوا موجودين في المسجد وقت الهجوم يرتبون لصلاة عيد الأضحى التي من المتوقع أن يحضرها ما يصل إلى ألف شخص.

وكان هذا المسجد قد عزز إجراءات الأمن في وقت سابق من العام الحالي بعد المذبحة التي ارتكبها متطرف أبيض داخل مسجدين في نيوزيلندا وراح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.