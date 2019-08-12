 مجلس الاتحاد الروسي: استدعاء سفراء غربيين لتقديم توضيحات حول مظاهرات موسكو - بوابة الشروق
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مجلس الاتحاد الروسي: استدعاء سفراء غربيين لتقديم توضيحات حول مظاهرات موسكو

البرلمان الروسي
البرلمان الروسي
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 6:20 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 6:20 م

أكدت ليودميلا بوكوفا، العضو في لجنة "حماية سيادة الدولة " بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) أن المجلس يعتزم استدعاء بعض سفراء الدول الأجنبية لدى (موسكو ) لتقديم توضيحات بشأن نشر سفاراتهم معلومات تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة بالعاصمة الروسية (موسكو).

وقالت بوكوفا - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن لجنة "حماية سيادة الدولة" بمجلس الاتحاد الروسي تخطط لمساءلة هؤلاء السفراء - لم تشر إلى هوياتهم - بشأن تدخلهم في الشئون الروسية، على خلفية نشر معلومات تتعلق بالاحتجاجات في العاصمة الروسية مؤخر".. لافتة إلى أن الاجتماع سيُعقد مطلع سبتمبر المقبل.

وأضافت أنه تم رصد ظهور منشورات تضمنت وصفا مفصلا لمسارات المظاهرات الاحتجاجية في موسكو قبل انطلاقها على عدد من الصفحات الإلكترونية التابعة لسفرات دول أجنبية، موضحة أن مجلس الاتحاد الروسي يريد بحث هذه المسألة مع سفراء تلك الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية استدعت يوم الجمعة الماضي مستشار السفارة الأمريكية لدى موسكو، تيم ريتشاردسون، على خلفية نشر إدارة الشئون القنصلية التابعة للخارجية الأمريكية على حسابها في "تويتر" خريطة تظهر مسار المظاهرات "غير المرخصة" للمعارضة على إقصاء مرشحين مستقلين من المشاركة في انتخابات برلمان العاصمة الروسية، المقررة في الثامن من سبتمبر المقبل.


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