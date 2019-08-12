 هزة أرضية تضرب عدة مناطق بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هزة أرضية تضرب عدة مناطق بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 5:02 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 5:02 م

ضربت هزة أرضية صباح، اليوم الاثنين، بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر عدة مناطق بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن المراصد الزلزالية في إقليم كردستان سجلت وقوع هزة أرضية في قضائي "سيد صادق" و"شهرزور" بمحافظة السليمانية، موضحا أن سكان قضاء شهرزور والمناطق المحيطة به شعروا بقوة الهزة الأرضية.

يذكر أن العديد من مدن إقليم كردستان والمناطق المحاذية لحدود العراق الشرقية مع إيران تعرضت في الآونة الأخيرة لهزات أرضية متعاقبة بعضها أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.


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