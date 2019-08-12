معابد الأقصر تستقبل آلاف الزوار فى ثان أيام عيد الأضحى

استقبلت مدينة الأقصر، الآلاف من الزوار، من مختلف المحافظات والمدن المجاوره، فى ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وازدحمت ساحة سيدى أبوالحجاج ومعبد الأقصر بالزوار، وحرص معظمهم على زيارة المعابد الفرعونية، وخاصة معبد الأقصر والكرنك، وتمثالى ممنون، ومعبد الملكة حتشبسوت للاستمتاع بسحر وحضارة أجدادهم.

فيما استمرت احتفالات أول أيام العيد، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وانتعشت حركة الحنطور والمراكب الشراعية والمعديات النيلية، وافترشت الأسر على طول كورنيش النيل.

واستقبل مطار الأقصر الدولى، عشرات الأسر المصرية، التى قدمت لقضاء إجازة العيد، على متن البواخر السياحية والفنادق العائمة، فى رحلاتها بين الأقصر وأسوان؛ ليعيدوا الانتعاش لقطاع السياحة النيلية مرة أخرى.