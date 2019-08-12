«الاناضول»: تحييد 4 إرهابيين جنوب شرقي تركيا

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أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 4 إرهابيين في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن الوزارة قولها في بيان لها، إن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة درك هكاري في ريف قضاء يوكسك أوفا بالولاية لا تزال متواصلة.

وأكدت "تحييد 4 إرهابيين خلال العملية، والعثور على بنادق آلية وذخائر وقنابل يدوية، إضافة إلى معدات أخرى".

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في البيانات، للإشارة إلى الإرهابيين الذين استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.