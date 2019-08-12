رومانيا تعتزم تطبيق أحكام رادعة ضد جرائم القتل والاغتصاب

أعلنت فيوريكا دانسيلا رئيسة وزراء رومانيا أن حكومتها ترغب في تطبيق أحكام بالسجن مدى الحياة على مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، مشيرة إلى أن الحكومة ستصدر مرسوما طارئا في هذا الخصوص.

وقالت دانسيلا "أعدكم بشيء آخر: قلت إنني أرغب في فرض عقوبات صارمة على المجرمين والمغتصبين والمعتدين على الأطفال، سأصدر مرسوما طارئا لجعل عقوبة السجن مدى الحياة هي العقوبة على هذه الجرائم"، مضيفة "ليس لدي تسامح مطلقا مع انعدام الإنسانية واحترام المواطن".

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن هذا الإعلان جاء بعد خطف وقتل صبية "15 عاما" وهي القضية التي فجرت غضبا عارما في رومانيا وفي أوروبا وذلك للاستجابة البطيئة من جانب السلطات على استغاثتها ثلاث مرات برقم الطوارئ.

واعترف المشتبه الرئيسي بخطف وقتل فتاة أخرى كانت قد اختفت في أبريل الماضي.