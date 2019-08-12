مستشفيات التأمين الصحي تستقبل أول حالة قسطرة قلبية لطفل عمره 3 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال أول حالة لطفل بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد؛ لإجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة، خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحي المبارك.

وأوضحت الوزارة أن الطفل (تميم أحمد جمال - 3 أيام)، ولد بمستشفى بورفؤاد، وتم تشخيصه بالإصابة بعيب خلقي بالقلب وصعوبة بالتنفس وزرقة، وتطلبت حالته النقل لمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد؛ لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعلى الفور تم نقل الطفل من خلال سيارة إسعاف مجهزة وتابع حالته فريق طبي كامل.

وقالت الوزارة إنه تم عمل كافة الإجراءات والفحوصات والأشعة اللازمة له، تمهيداً لإجراء عملية القسطرة القلبية، والتي تمت بنجاح خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، ولأول مرة في مستشفيات القناة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت الوزارة أنه تم متابعة الطفل منذ دخوله غرفة العمليات، وحتى انتهاء الجراحة بنجاح، وجار متابعته والفريق الطبي المعالج للاطمئنان على حالته الصحية، كما قدم والدا الطفل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي ساهمت في إنقاذ حياة طفلهما بإجراءات غير مُعقدة مكنتهم من الحصول على الخدمة بشكل راقي.

وأشارت إلى استمرار العمل بمستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، خلال أيام عيد الأضحي المبارك، ورفع درجة الاستعداد للقصوى بالمستشفيات والوحدات والمراكز التابعة للمنظومة، تأهبًا لاستقبال حالات الطوارئ خلال أيام الاحتفال.