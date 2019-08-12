طرق لتقديم البيض بشكل مختلف على وجبة الفطور

البيض من الأطعمة جيدة المذاق وسريعة التحضير التي تظهر كثيرًا على منضدة الطعام؛ لأنه يمد الجسم بالفيتامينات التي تجعله قويا ويستطيع مقاومة الأمراض، مثل فيتامين "أ" وفيتامين "ب" المركب، وذلك حسبما جاء في موقع "daily medical info".

وفي أغلب الوقت، تقدم الأم إلى العائلة البيض بالطريقة المعتادة التي تكون بالسلق أو بوضعه في الزبد، في الوقت الذي يرغب الكثير في تذوق أطعمة بطرق مختلفة، ولذلك تقدم "الشروق" 3 طرق متنوعة لتقديم البيض في وجبة الإفطار.

1- البيض مع الخضروات والبطاطس

• المكونات:

(8 بيضات - 2 ثمرة بطاطس - بصلة - 1 ثمرة فلفل أخضر مقطعة إلى قطع صغيرة - 1 ثمرة طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة - نصف كيلوجرام من السجق - ملح وفلفل أسود - 1 كوب من الجبن الشيدر).

• خطوات التحضير:

1- بعد تقشير البطاطس، ضعيها في القليل من الزيت، وبمجرد أن تقترب من النضج ضعي الفلفل والطماطم والبصل إليها واتركيها على النار لمدة 10 دقائق.

2- على الجانب الآخر، ضعي الزبد والبيض والملح والفلفل معًا على النار، وقبل أن ينضج البيض ضعي البطاطس المحضرة سابقًا والسجق.

3- اضيفي الجبن الشيدر إليهم واتركهم على النار حتى تمام النضج، وتقدم بعد ذلك هذه الوجبة مع الخبز الساخن.

ملحوظة: يمكن تغيير كمية المكونات طبقًا لعدد أفراد الأسرة.

2- البيض والطحينة

• المكونات:

(4 ملاعق طحينة - 4 ملاعق عصير ليمون - ثوم مفروم - ربع كوب بقدونس - ملح وفلفل أسود حسب الرغبة - بيض مسلوق جيدًا - نصف ملعقة فلفل أحمر مطحون).

• خطوات التحضير:

1- قطعي البيض المسلوق إلى قطع كبيرة وضعي عليه ملح وفلفل وثوم وفلفل أحمر واخلطيهم جميعًا.

2- حضري الطحينة بشكل عادي من خلال الماء والليمون، ثم ضعيها على البيض بشكل عادي، ويتم تقديمه ساخنًا.

3- البيض مع الفول

• المكونات:

(فول - 1 ثمرة فلفل أخضر - 1 ثمرة طماطم - قليل من البقدونس - ملح وفلفل أسود حسب الرغبة - بيض حسب عدد الأسرة - فص ثوم).

• طريقة التحضير:

1- اهرسي الفول بشكل جيد وضعيه جانبًا، ثم ضعي الثوم والطماطم والفلفل والبقدونس في السمن الساخن وبعد النضج، ضعي إليهم الفول مع الملح والفلفل.

2- قومي بعمل فجوات في الفول واكسري البيض وضعيه داخلها، ومن ثم يتم وضع الطاسة في الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج البيض، ويتم تقديمه مع الخبز الطازج.