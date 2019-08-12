جامعات العاصمة تفتح باب التقديم للمدن الجامعية

«القاهرة»: تخصيص أماكن للطلاب الوافدين على منح التبادل الثقافى.. و«عين شمس»: يحق التسكين لطلاب طوخ وكفر شكر وبنها. «حلوان»: تسجيل الطلاب عقب ورود الأسماء من مكتب التنسيق



أعلنت جامعات العاصمة فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الدراسى الجديد على مواقعها الإلكترونية، واعتماد قواعد القبول للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بها مع انطلاق العام الدراسى الجديد، إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضا الطلاب الوافدين.

وقال رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، إنه يشترط أن يكون المتقدم من الطلاب المنتظمين بأقسام الليسانس والبكالوريوس بكليات الجامعة، وأن يكون من ساكنى خارج نطاق جامعة القاهرة بـ50 كيلو مترا مربعا، وغير متزوج أو لم يسبق له الزواج، وناجحا ومنقولا للفرقة الأعلى دون مواد محملة من السنوات السابقة.

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية، أنه يجب ألا تكون وقعت على الطالب إحدى عقوبات المدن الجامعية بدءًا من الإنذار، بجانب عدم انتهاء إقامته إداريا بالعام السابق، وألا يكون عليه مستحقات مالية من السنة السابقة، وألا يزيد سن الطالب المستجد «ثانوى عام» فى أول أكتوبر عن 20 عاما، وألا يزيد سن الطالب المستجد «ثانوى فنى أو معاهد متوسطة» فى أول أكتوبر عن 22 عاما.

ولفت إلى أن المدن الجامعية تستقبل 14 ألف طالب وطالبة، مضيفا أن التسكين يتم وفقا للشروط المعلنة والتقديرات الأعلى، وفى حالة توافر أماكن يتم تسكين التقديرات الأقل، وأنه سيتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية.

ولفت الخشت إلى أنه سيتم تخصيص أماكن للطلاب الوافدين على منح التبادل الثقافى، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

فى سياق متصل، أعلنت جامعة عين شمس قبول 5500 طالب وطالبة بينهم 2000 طالب بمدن البنين، و3500 طالبة تقريبا بمدن الطالبات.

واشترطت جامعة عين شمس أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى، علما بأن مراكز «طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر بمحافظة القليوبية»، و«الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات» بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى، وأن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

وتضمنت شروط الإقامة بالمدن الجامعية لجامعة عين شمس، ألا يكون الطالب مقيدا «نظامى» بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب، وألا يكون صدر ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واستيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

وأعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن، حيث تبدأ أعمال التسجيل للالتحاق للطلاب المستجدين عقب ورود الأسماء من مكتب التنسيق وذلك لكل مرحلة على حدة وتستمر لمدة عشرة أيام.

واشترطت الجامعة أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة، وألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى، موضحة أنه لا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

وذكرت أنه يجب أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة فى المادة «126» من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عدا العقوبتين الأولى والثانية منها التنبيه شفاهية أو كتابة الإنذار.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدينة الجامعية صورتين ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولى الأمر وشهادة ميلاد الطالب، واستمارة التقديم بعد استيفاء جميع البيانات والاختام، وبحثا اجتماعيا للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

وشددت أنه على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، واثنتى عشرة صورة شخصية للطالب، وإيصال سداد قيمة التأمين للطلاب القدامى، وصورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة، استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.