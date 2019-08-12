مزارع الأسماك في الصين تستهلك 9% من الطاقة الشمسية بالبلاد

كشفت بيانات وكالة أنباء بلومبرج يوم الأحد أن المزارع السمكية التي تعمل بالطاقة الشمسية تمثل نحو 9 بالمئة من 7ر135 جيجاوات من الطاقة الشمسية الموجودة في الصين.

ووفقا لبلومبرج، هناك عدد كبير من الألواح الشمسية العائمة أو الثابتة المتمركزة على المياه حيث يتم استزراع الأسماك.

وتعد القيود على الأراضي هي المحرك الرئيس لهذه السوق المتنامية، فالصين قد لا تعاني من الأراضي بشكل عام، لكن المدن القريبة التي تتطلب أكبر قدر من الكهرباء تعاني من نقص المساحات الملائمة لتثبيت أجهزة الطاقة الشمسية عليها.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، تعد الصين أكبر دولة في العالم فى مجال الاستزراع السمكي، مع وجود الكثير من المنشآت بالقرب من المدن الرئيسية.

وتقول بلومبرج إن الصين ليست المكان الوحيد التي يوجد بها مثل هذه الأنواع من المشروعات، إذ أن هناك عمليات تنمية مشابهة في هولندا والنرويج وتايوان، لكن هناك الكثير من مزارع الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية في الصين عن أي دولة أخرى.