موراي مستعد للعودة إلى منافسات الفردي في سينسناتي

آندي موراي خلال مباراة في لندن في صورة من أرشيف رويترز.

حاول آندي موراي استعادة مستواه عن طريق المران بقوة مع أفضل لاعبي العالم في التنس بينما قال اللاعب الأسكتلندي إنه حان الوقت للعودة إلى منافسات الفردي عن طريق الظهور في بطولة سينسناتي للأساتذة.

وخضع موراي لجراحة أعلى الفخذ في يناير كانون الثاني لإنعاش مسيرته وبدأ بشكل تدريجي العودة بالمشاركة في منافسات الزوجي.

والآن بات اللاعب البالغ عمره 32 عاما مستعدا وسيواجه الفرنسي ريشار جاسكيه يوم الاثنين في مباراته الأولى في منافسات الفردي بعد الخسارة في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت منذ سبعة أشهر.

وقال موراي الذي تراجع إلى المركز 325 عالميا ”قدمت أداء جيدا في المران أمام أفضل لاعبي العالم في منافسات الفردي“.

وأضاف لموقع رابطة اللاعبين المحترفين ”لكن في مرحلة ما يكون المرء في حاجة إلى قطع خطوة أخرى ومحاولة اللعب. أسرع طريقة للتأقلم تكون بواسطة المران وخوض المباريات مع أبرز اللاعبين“.

ولم يعد موراي يشعر بآلام أعلى الساق لكنه يدرك أنه سيحتاج إلى وقت حتى يستعيد مستواه وقدرته على التحرك برشاقة في الملعب.

وقال موراي في مؤتمر صحفي ”لا أتوقع أن أتحرك كما اعتدت لكن أعتقد أني أستطيع أن أتحرك بشكل أفضل الآن. هذا سيحتاج إلى وقت لأني لم أبدأ التدريب على منافسات الفردي إلا منذ أسابيع قليلة“.

وعاد موراي إلى منافسات الزوجي في يونيو حزيران وأحرز لقب بطولة كوينز مع فليسيانو لوبيز ووصل الثنائي إلى دور الستة عشر في مونتريال الأسبوع الماضي كما سيشترك اللاعبان معا في سينسناتي.

وخاض موراي منافسات الزوجي المختلط مع سيرينا وليامز في ويمبلدون.