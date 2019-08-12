 نيوزيلندا تبدأ تنفيذ خطة إعادة شراء الأسلحة للحيلولة دون تكرار «مجزرة المسجدين» - بوابة الشروق
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نيوزيلندا تبدأ تنفيذ خطة إعادة شراء الأسلحة للحيلولة دون تكرار «مجزرة المسجدين»

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 6:07 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 6:07 م

قامت السلطات الحكومة النيوزيلندية بشراء أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح ناري في أقل من شهر، كجزء من خطة إعادة شراء الأسلحة بعد مجزرة مسجدي "كرايست تشيرش" في مارس الماضي.

وذكرت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أنه تم تسليم 10 آلاف و242 قطعة سلاح ناري إلى الشرطة، فيما تم تسليم 1269 قطعة سلاح إضافية بموجب العفو، الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل المالك على الأسلحة المحظورة.

وكانت نيوزيلندا قد أطلقت منتصف يوليو الماضي، خطة مدتها ستة أشهر وخصصت ما يقدر بملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار "مجزرة المسجدين".

يذكر أن وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش، قد أعلنا - في بيان مشترك - أن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي، وأمهلتهم حتى العشرين من ديسمبر القادم لتسليمها للسلطات.


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