زعيم حركة العدل والمساواة بالسودان يدعو الجميع للتخلي عن القضايا الضيقة والنظر لمصلحة الوطن

أعرب زعيم حركة العدل والمساواة بالسودان جبريل إبراهيم عن أمله في أن يسفر اللقاء بين الفرقاء السودانيين في القاهرة عن ما يسعد الشعب السوداني ويساعده في تجاوز أزماته.. داعيا الجميع إلى التخلي عن القضايا الضيقة والنظر إلى مصلحة الوطن والشعب السوداني.

وقال جبريل - في تصريح صحفي - "إن تحقيق التوافق بين الفرقاء السودانيين يحتاج إلى توافر الإرادة بين الأطراف كافة، مشيرا إلى أن هناك سعي للمزج ما بين السلام والديمقراطية".. مؤكدا أن ما تم إنجازه حتى الآن شئ كبير يحتاج إلى سلام حقيقي للحفاظ عليه.

وأضاف جبريل أن الجبهة الثورية تبحث عن السلام والاستقرار وتحقيق العدالة، وكذلك تحقيق المواطنة الشاملة عبر اتفاق سلام عادل وشامل قابل للاستمرار، كما طالب جميع الأطراف السودانية بترجمة الدعوات لإحلال السلام إلى أعمال يتم تنفيذها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن هناك قضايا أساسية لابد من التفاوض عليها، فضلا عن علاقة اتفاق السلام، الذي سيتم التوصل إليه، بمؤسسات الحكم في الفترة المقبلة.. موضحا أن التنافس في البلاد خلال الفترة القادمة سيكون لخدمة الوطن والشعب السوداني.