مرشحة لرئاسة اتحاد الكرة الألماني تنتقد القيادات الحالية للاتحاد

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وجهت اوتي جروث المرشحة لرئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم انتقاداتها لاتحاد الكرة الحالي في بلادها، مؤكدة انه فقد المصداقية ويهتم فقط بجمع مبالغ مالية كبيرة وليس مستعدا بعد لأن تقوده سيدة.

وقالت جروث في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين "الأمر في الاتحاد الألماني لكرة القدم يتعلق بالمال الكثير، والبهرجة والمظاهر دون الاهتمام بشكل كاف بأندية الهواة، الاتحاد الألماني لكرة القدم فقد مصداقيته".

وتعد جروث حاليا المرشحة الوحيدة التي أعلنت رغبتها في خلافة رينهارد جريندل في رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وتنحى جريندل عن منصبه في أبريل الماضي عقب قبوله ساعة يد تبلغ قيمتها ستة آلاف يورو (6700 دولار) كهدية من الرئيس السابق للاتحاد الأوكراني للعبة، ومدفوعات مالية أخرى.

كما استقال فولفجانج نيرسباخ خليفة جريندل من منصبه بسبب مخالفة مالية تتعلق باستضافة ألمانيا لكأس العالم 2006.

وتولت جروث البالغة من العمر 60 عامًا رئاسة نادي "دي جي كيه توسا06 دوسلدورف" لكن من غير المتوقع أن تنال ثقة اتحاد الكرة الألماني نظرا لأنها لا تحظى بدعم اللازم من إحدى الجهات الاقليمية.

وقالت جروث "لا اتوقعها (أن أصبح مرشحة رسمية) لقد ارسلت إلى الاتحادات الحكومية والاقليمية والاستجابة جاءت من خلال قسم الموارد البشرية لاتحاد الكرة الألماني، كما لو أنني أتقدم لوظيفة سكرتيرة أو وظيفة في قطاع النظافة".

ويرغب اتحاد الكرة الألماني في الإعلان عن هوية المرشحين لمنصب الرئيس في وقت لاحق من الشهر الجاري، على أن تقام الانتخابات الرسمية الشهر المقبل.

ولم يسبق لاتحاد الكرة الألماني الذي يعد أكبر اتحاد رياضي على مستوى العالم نظرا لأنه يضم في عضويته سبعة ملايين عضو، أن قادته سيدة طوال تاريخه الممتد لـ119 عاما.