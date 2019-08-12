يعتقد البعض أن الأحلام لا تتأثر بالنشاط اليومي، ولكن الحقيقة أنها تتأثر بكل الأنشطة التي يمارسها الفرد في يومه، فإن كان الشخص كثير التدخين قد يسبب ذلك خللا في الأحلام.

وأظهرت دراسة نشرتها صحيفة "Reader’s Digest" الأمريكية، أن كبار السن الذين لديهم كوابيس متكررة يكونوا أكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب أو آلام الصدر.

وتسعترض "الشروق" 10 حقائق عن الأحلام.

1- متوسط الوقت الذي يقضيه الحلم في الليلة من ساعة إلى ساعتين، وبعض الناس يحلمون خلال النهار كذلك، ما يسمى بـ"أحلام اليقظة".

2- يقول الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين إن أحلامهم أصبحت كثيرة للغاية لعدة أسابيع بعد التوقف.

3- تشير دراسات إلى أن النساء الذين يعانون من الكوابيس أثناء فترة الحمل، لديهن ولادة أسهل من غيرهن ممن لا يحلمون بكوابيس.

4- عقلك الباطن يستجيب للأحاسيس السلبية أكثر من الإيجابية، فإن كنت قلقا أو مجهدا؛ سينعكس ذلك على أحلامك.

5- ليس الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحلم، فكثير من الحيوانات والزواحف والطيور لديهم أحلام أيضا.

6- يقول علماء النفس إنه عندما تضطر للاستيقاظ مبكرا، فإن ذلك ينعكس على أحلامك، فقد تحلم بأنك متأخر أو تائه أو مفقود.

7- إذا حلمت بأنك عدت إلى الصف المدرسي ولديك امتحان وأنت غير مستعد، فهذا يعني أنك قلق بشأن شئ عليك القيام به.

8- تقول بعض الدراسات إنك قد تصاب بأحلام اليقظة بعد وفاة شخص تحبه، فقد تتخيل بأنك تذهب لزيارته، وذلك يعني أنك تحاول أن تعالج حزنك.

9- يقول بعض الأطباء النفسيين إن قضاء وقت طويل مع الشخص الذي تحبه قد يساعدك على رؤيته في الحلم.

10- الأحلام السلبية كأنك تقوم بخيانة صديقك أو تخالف بعض القواعد، تعبر عن رغباتك الداخلية بالخيانة.