المتهم بإطلاق النار على مسجد في النرويج يمثل أمام المحكمة اليوم

من المقرر أن يمثل المواطن النرويجي المتهم بإطلاق النار على مسجد أمس الأول السبت أمام المحكمة اليوم الاثنين، حيث يطالب الادعاء باحتجازه لمدة أربعة أسابيع، وهى أقصى مدة احتجاز قبل المحاكمة، على خلفية اتهامه بالقتل والإرهاب.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع واقعة إطلاق النار التي وقعت بمركز النور الإسلامي في بايرم، غرب العاصمة النرويجية أوسلو" على أنها عمل إرهابي".

وكان قد جرى إطلاق عدة طلقات نارية على المسجد، ولكن لم تقع إصابات خطيرة.

ولم تذكر الشرطة اسم المشتبه به، ولكن قالت إنه متهم أيضا بالقتل، عقب العثور على جثة شابة "17 عاما" في منزله في بايرم السبت الماضي.

وقالت الشرطة أمس الأحد إن المشتبه به "21 عاما" يتبنى آراء متطرفة، مضيفة أنها تحقق بشأن أنشطته على شبكة الإنترنت.