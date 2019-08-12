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فيديو.. شاهد ظاهرة الشاهقة المائية في أمستردام

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 7:59 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 7:59 م

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا يرصد ظاهرة الشاهقة المائية في العاصمة الهولندية أمستردام.

كان إعصار ناجم عن عواصف رعدية قوية ضرب أمستردام مساء الجمعة في ظاهرة نادرة.

 


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