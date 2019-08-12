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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الاثنين، مقطعًا مصورًا يرصد ظاهرة الشاهقة المائية في العاصمة الهولندية أمستردام.

كان إعصار ناجم عن عواصف رعدية قوية ضرب أمستردام مساء الجمعة في ظاهرة نادرة.