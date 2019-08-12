رئيس دار الأوبرا: مهرجان القلعة يهدف إلى نقل عروض الأوبرا لجميع فئات المجتمع

قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يهدف إلى نقل عروض وحفلات أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جميع فئات المجتمع، حيث تقام الحفلات بأسعار مخفضة".

وأكد صابر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أن مهرجان القلعة، الذي تنظمه دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الآثار هو أحد أهم الفعاليات الثقافية منذ ميلاده عام 1990، حيث أنه استطاع أن يجذب عددا كبيرا من الجمهور، وأن يحقق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني وأسعاره المخفضة.

وأضاف أن تنظيم المهرجان بأسعار رمزية يأتي في إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لتنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان وتطوير الوعي والارتقاء بالوجدان وتحقيق العدالة الثقافية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ28 للمهرجان يوم الأحد، 18 أغسطس الجاري، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى الأول من سبتمبر المقبل.

يذكر أن هذه الدورة تشهد جانبا من احتفالات مصر برئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث تشارك فرق وفنانون من تونس، والجزائر، وغينيا وناميبيا.. كما سيتم تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وهم المطربون (علي الحجار - محمد الحلو - نادية مصطفى- عازف الفيولينة ياسر الصيرفي - الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية - عارضة الباليه سحر حلمي - الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني - عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان - محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية - عبد الحكيم تقي الدين المدير الإداري لفرقة باليه أوبرا القاهرة).