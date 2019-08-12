أوساكا تعود إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس على حساب بارتي

عادت النجمة اليابانية نعومي أوساكا إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، على حساب الأسترالية آشليه بارتي التي تراجعت إلى المركز الثاني.

ورفعت أوساكا، التي وصلت إلى دور الثمانية ببطولة كأس روجرز في مدينة تورونتو الكندية، رصيدها إلى 6417 نقطة، بينما خرجت بارتي من الدور الثاني للبطولة نفسها، وتراجعت في التصنيف إلى المركز الثاني برصيد 6256 نقطة.

أما التشيكية كارولينا بليسكوفا، فقد حافظت على موقعها في المركز الثالث برصيد 6185 نقطة.

وكانت أوساكا قد احتلت صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى إثر تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة في كانون ثان/يناير، ثم انتزعت بارتي الصدارة إثر تتويجها بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) في حزيران/يونيو.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 12 آب/أغسطس 2019 كما يلي :

اليابانية نعومي أوساكا في المركز الأول برصيد 6417 نقطة

الأسترالية أشليه بارتي في المركز الثاني برصيد 6256 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6185 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 5223 نقطة

الهولندية كيكي بيرتنز في المركز الخامس برصيد 5120 نقطة

التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس برصيد 4780 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السابع برصيد 4577 نقطة

الأمريكية سيرينا وليامز في المركز الثامن برصيد 3995 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز التاسع برصيد 3565 نقطة

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز العاشر برصيد 3189 نقطة.