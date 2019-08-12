نادال يعزز رقمه القياسي في بطولات الأساتذة إثر التتويج بلقب كأس روجرز

عزز النجم الإسباني رافاييل نادال رقمه القياسي في عدد مرات التتويج ببطولات الأساتذة، بعدما فاز بلقب كأس روجرز إثر تغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف 6 / 3 و6 / صفر صباح الاثنين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت منافسات الرجال بها بمدينة مونتريال الكندية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحافظ فيها نادال على لقب واحدة من البطولات التي تقام على الملاعب الصلبة، كما رفع عدد ألقابه في بطولات الأساتذة إلى 35 لقبا.

واحتاج نادال /32 عاما/ إلى 41 دقيقة لحسم المجموعة الأولى أمام ميدفيديف، ثم عزز تألقه في المجموعة الثانية وحسمها بستة أشواط متتالية، ليفوز بالمباراة ويحرز لقبه الخامس في كندا.

وقال نادال عقب المباراة النهائية رقم 51 له في بطولات الأساتذة "الشيء الأكثر أهمية هو تحقيق الفوز، لم أكن هنا من أجل التفكير بشأن الحفاظ على اللقب أو عدم الحفاظ عليه."

ومن جانبه، أثنى ميدفيديف المصنف التاسع على العالم، على نادال بعد أول مباراة تجمع بينهما، قائلا "رافاييل هو بطل مذهل في رياضتنا. إنه شرف بالنسبة لي أن ألعب للمرة الأولى أمامه. لقد قدمت بطولة رائعة لذلك أقدم لك التهنئة."