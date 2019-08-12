 ماذا يفعل ابن تجبره أمه على تطليق زوجته؟ الإفتاء تجيب - بوابة الشروق
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ماذا يفعل ابن تجبره أمه على تطليق زوجته؟ الإفتاء تجيب

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 3:45 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 3:45 م

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها مفاداه: «ماذا يفعل ابن تجبره أمه على تطليق زوجته الأجنبية ومن أهل كتاب؟».

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين: «يحسن إلى أمه ولا يطلقها، فهي صارت زوجة له والله أمره بحسن العشرة وألا يظلمها، حتى لو كانت من أهل كتاب فلها أحكام الزوجة لا ينقص من حقوقها شيء».

وأكدت أهمية طاعة الوالدين فيما يخصهما، معقبة: «يجب علينا طاعة الوالدين فيما يخص الوالدين وليس ما يخص الابن، يعني لو شخص قال لابنه طلق مراتك، يحسن إليه ولكن لا يطلقها».

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