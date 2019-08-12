مشكلة فنية تجبر طائرة ألمانية على العودة بعد إقلاعها متجهة إلى الصين

أجبرت مشكلة فنية طائرة من طراز بوينج 747-400 تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، كانت متجهة إلى مدينة شنغهاي الصينية وعلى متنها 370 راكبا، على العودة إلى فرانكفورت بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت مبكر من اليوم الاثنين "لم تحدث أي حالة طارئة خطيرة. قرر الطيارون العودة إلى مطار فرانكفورت مساء الأحد "كإجراء احترازي".

وأفرغ الطيارون وقود الطائرة في الهواء قبل الهبوط، وكانت شاحنات الإطفاء قريبة من مكان هبوط الطائرة.

وهبطت الطائرة ذات الأربعة محركات بشكل طبيعي. ولم تكشف لوفتهانزا عن تفاصيل المشكلة الفنية التي تسببت في عودة الطائرة إلى المطار.

ومن المقرر أن يسافر الركاب إلى شنغهاي في وقت لاحق من اليوم الاثنين على متن طائرة أخرى.