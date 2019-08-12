 نقص حاد في أعداد هيئة التمريض بالبرتغال - بوابة الشروق
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نقص حاد في أعداد هيئة التمريض بالبرتغال

لشبونة- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 10:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 10:34 ص

تعاني البرتغال من نقص حاد في أعداد هيئة التمريض بالمستشفيات العامة، حتى بعد صدور قرار حكومي بتعيين أكثر من 1400 من المهنيين الصحيين في قطاع الخدمات الصحية بالمستشفيات بأنحاء البلاد.

وأعلن وزير الدولة فرانشيسكو راموس، عن تعيين 1424 شخصا بعقود دائمة في مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية، في قرار مشترك صادر عن وزارتي الصحة والمالية.

وتقول النقابة العامة لهيئة التمريض، وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز" على الإنترنت، إن قطاع الخدمات الصحية الوطنية يعاني من نقص حاد في أعداد هيئة التمريض يصل إلى 30 ألف ممرض وممرضة، ولاسيما بعد تخفيض عدد ساعات العمل في مجال التمريض من 40 إلى 35 ساعة أسبوعيا.

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