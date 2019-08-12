إصابة 20 شخصا إثر انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى المقابر ببني سويف

أصيب 20 شخصًا، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري بهبشين بمركز ناصر شمال بني سويف، أثناء الذهاب إلى مقابر الجبل البحري.

وانتقلت 12 سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين جميعهم مقيمين بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وبسؤال المصابين، تبين أنهم كانوا في طريقهم إلى المقابر لزيارة قبر طفل توفى منذ قرابة 4 أشهر في حادث طريق، واعتاد أهالي المحافظة زيارة المقابر في أيام العيد، وتم تحرير محضر بالواقعة.