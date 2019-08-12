 إنتر ميلان ينتظر عرضين رسميين للاستغناء عن جواو ماريو - بوابة الشروق
الإثنين 12 أغسطس 2019 4:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

إنتر ميلان ينتظر عرضين رسميين للاستغناء عن جواو ماريو

د ب أ
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 3:49 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 3:49 م
ينتظر نادي إنتر ميلان الإيطالي وصول عرضين رسميين إليه خلال الساعات المقبلة للتخلص من لاعب خط وسطه البرتغالي جواو ماريو ، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الشهير على الانترنت أن مستقبل ماريو في الموسم المقبل لن يكون في انتر.

وأوضح الموقع أن إنتر ينتظر وصول عرضين لقبول أحدهما والاستغناء عن اللاعب الذي خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن ناديي موناكو الفرنسي ولايبزج الألماني يهتمان بضم اللاعب الذي يقدر انتر قيمته بنحو 20 مليون يورو.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك