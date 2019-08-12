إنتر ميلان ينتظر عرضين رسميين للاستغناء عن جواو ماريو

ينتظر نادي إنتر ميلان الإيطالي وصول عرضين رسميين إليه خلال الساعات المقبلة للتخلص من لاعب خط وسطه البرتغالي جواو ماريو ، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الشهير على الانترنت أن مستقبل ماريو في الموسم المقبل لن يكون في انتر.



وأوضح الموقع أن إنتر ينتظر وصول عرضين لقبول أحدهما والاستغناء عن اللاعب الذي خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.



وأضاف أن ناديي موناكو الفرنسي ولايبزج الألماني يهتمان بضم اللاعب الذي يقدر انتر قيمته بنحو 20 مليون يورو.