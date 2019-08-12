إلغاء جميع الرحلات الجوية في هونج كونج بعد اقتحام المتظاهرين لمبنى المطار

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، في خبر عاجل، أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في هونج كونج بالصين بعد اقتحام المتظاهرين لمبنى المطار.

واشتبكت الشرطة في هونج كونج مع المحتجين في مواجهات كر وفر في أنحاء المدينة، أمس الأحد، ما يمثل تحولا في أساليب المواجهة في الاضطرابات التي دخلت أسبوعها العاشر في المستعمرة البريطانية السابقة حيث يتصاعد غضب المواطنين من الحكم الصيني.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع هونج كونج بالصين، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة لإلغاء القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى بعض الدول ومنها الصين.

وكانت موجة من الغضب العارم قد اجتاحت هونج كونج بعد الإعلان عن تعديل القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين، الأمر الذي دفع الآلاف إلى الخروج للشوارع للتظاهر بشكل يومي، في واحدة من أكبر التظاهرات الاحتجاجية في تاريخ المدينة.