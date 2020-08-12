 في اليوم العالمي للشباب.. مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية تؤكد دعمها الكامل - بوابة الشروق
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في اليوم العالمي للشباب.. مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية تؤكد دعمها الكامل

شيماء شناوي
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 4:43 م

وجهت السفيرة نجوى إبراهيم رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية، التحية والتقدير لشباب مصر وأفريقيا، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذى يوافق 12 أغسطس من كل عام، مشيرة إلى أن الشباب هم صناع المستقبل وعماد التنمية والتقدم.

من جانبه أكد عماد الكومي رئيس لجنة الشباب بالمؤسسة، أن الشباب يمثل القوة الحقيقية في البقاء والبناء، قائلًا: "بسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، مشيرًا إلى أن المؤسسة عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".

يذكر أن اليوم العالمي للشباب هو يوم للتوعية من قبل الأمم المتحدة، وأول يوم دولي للشباب كان يوم 20 أغسطس 2000، بهدف لفت الانتباه إلى مجموعة معينة من القضايا الثقافية والقانونية المحيطة بالديموغرافية المهددة بالانقراض.


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