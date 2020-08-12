كاليفورنيا تتعاون مع جوجل في استخدام نظام للإنذار المبكر للزلازل

قال "جافين نيوزوم"، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن الإصدار القادم من نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد الذي تطوره شركة جوجل، سيحتوي على تقنية للإنذار المبكر للزلازل في الولاية.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التقنية الجديدة التي سيتم إضافتها إلى نظام أندرويد ستجعل الهواتف الذكية تستخدم نفس تقنية تغذية البياناتن لاستقبال وتوزيع التحذيرات من الزلازل التي يصدرها نظام الإنذار المبكر الخاص بالولاية، الذي أطلقته إدارة الطوارئ في الخريف الماضي.

يذكر أنه يتم توجيه الإنذارات من الزلازل عبر نظام قائم على برنامج كمبيوتر يسمى "شيك آلارت" يديره مكتب الطوارئ وهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، حيث يتم تحليل البيانات التي تجمعها شبكات المسح الزلزالي في كاليفورنيا، وتقوم بحساب التقديرات الأولية لمعرفة المناطق التي ستشعر بالزلزال.