رويترز: الرئيس اليمني يتجه إلى الولايات المتحدة في رحلة علاجية

قال مصدران مطلعان لرويترز يوم الثلاثاء إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيغادر السعودية متجها إلى الولايات المتحدة للخضوع لعلاج طبي يوم الأربعاء.

ويخضع رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والذي يقيم حاليا في الرياض منذ أن سيطرت حركة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2015، للعلاج من اعتلال في القلب منذ عام 2011.

وقال المصدران إنه ينتظر أن يعود خلال أسبوع.



وسافر هادي عدة مرات لإجراء فحوصات طبية وللعلاج في الولايات المتحدة، وكانت آخر مرة في يونيو حزيران عام 2019.

وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص منذ تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن في مارس آذار عام 2015 محاولا إعادة حكومة هادي،الحليفة للرياض ، إلى السلطة. وإلى حد كبير ينظر إقليميا إلى هذه الحرب على أنها صراع بالوكالة بين الرياض وطهران.

وتسعى الرياض لإنهاء صراع بين الانفصاليين والحكومة المدعومة من السعودية، التي تتخذ من عدن مقرا لها منذ خمس سنوات بعد أن أطاح بها الحوثيون من صنعاء.

وتُعتبر الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من قبل الإمارات، القوتين اليمنيتين الرئيسيتين في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، إلا أن الحليفين اليمنيين كانا في حالة خصومة منذ أغسطس آب الماضي عندما فرض المجلس الانتقالي سيطرته على عدن.