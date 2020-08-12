المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: مجلس الشيوخ سيعزز السلام الاجتماعي

قالت الدكتورة نهي بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مجلس الشيوخ كان ضرورة حتمية بعد الفترة القاسية التي مرت بها مصر.

وأضافت في مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى» مساء الثلاثاء، إن دور مجلس الشيوخ، المساعدة على اتخاذ قرارات على درجة عالية من الدقة، بالإضافة إلى دوره في التعبير عن مشكلات مصر، أمام البرلمانات الدولية، كالبرلمان الأوربي والعربي والإفريقية.

وأشارت إلى ضرورة مشاركة المواطنين في التصويت، مؤكدة أن المجلس سيغزز السلام الاجتماعي، من خلال تعبيره عن مطالب المواطنين فينتج عنه الشعور بالرضا، وبالتالي تحقيق السلام.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.