بدء الفرز في لجان 6 أكتوبر والشيخ زايد وسط تشديدات أمنية

أغلقت اللجان الاتتخابية بمدينتي الشيخ زايد و٦ أكتوبر، أبوابها أمام الناخبين في التاسعة مساءاً في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط حضور شرطى مكثف لضبط الحالة الأمنية، وبدء الفرز داخل اللجان الفرعية.

وكانت لجان الانتخابات، شهدت إقبالا متوسطاً على مدار اليوم من قبل الناخبي، وزادت بشكل بسيط في الساعات الأخيرة قبل الغلق.

وشهد محيط اللجان الاتتخابية تواجد أمني مكثف من قبل قوات الشرطة لتأمين العملية الإنتخابية، وطبقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما شهدت بعض اللجان تركيب بوابة تعقيم على مدخل اللجنة، وشدد رؤساء اللجان على الناخبين عدم الدخول إلى مقر اللجنة دون ارتداء الكمامات، والقفازات البلاستيكية.

يذكر أنه انطلق أمس الثلاثاء مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضو بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.