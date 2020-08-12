ناميبيا تعيد فرض حظر تجوال أكثر صرامة وسط ارتفاع حالات كورونا

أعلنت ناميبيا إعادة فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا، في منتصف الليل، بعد ارتفاع أعداد حالات كوفيد- 19، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس حاج جينجوب في بيان إعلامي، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستعود إلى المرحلة الثالثة لمدة 16 يوما لمنع انتشار الفيروس، بعد انتقالها إلى المرحلة الرابعة في 29 يونيو.

وأوضح جينجوب أن تسجيل البلاد 1000 حالة إيجابية استغرق أربعة أشهر، إلا أن الحالات المؤكدة وصلت إلى 2000 في غضون 14 يوما وأصبحت 3000 حالة خلال 11 يوما.

وبموجب الإجراءات الصارمة، سيتم تقييد السفر من وإلى بؤر تفشي الوباء مثل العاصمة ويندهوك و"والفيس باي".