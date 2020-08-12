قال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن غرفة العمليات المركزية تدير المتابعين الحاصلين على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات كجزء من آليات المتابعة المتبعة في الانتخابات.

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على تصاريح متابعة إعلامية لتغطية العملية الانتخابية، من بينهم تنسيقية شباب الأحزاب.

وأشار إلى وجود 1500 متابع على الأرض؛ تابعين لتنسيقية شباب الأحزاب، لمتابعة العملية الانتخابية على مستوى جميع المحافظات.

وأكد التواصل المشترك لغرفة العمليات المركزية مع الغرف المناظرة في المؤسسات الأخرى الحاصلة على تصاريح.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.

ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

