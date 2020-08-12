قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه كان هناك ضغط كبير على المجلس بسبب مناقشة الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تشريع القوانين.

وأضاف في لقائه لبرنامج بالورقة والقلم، المذاع عبر فضائية تن، مساء الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ ضرورة تفرضها الظروف الحالية، لاستكمال مسيرة بناء الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية وجود غرفة ثانية للمشورة في مصر.

وتابع: «مجلس الشيوخ أهميته كبيرة، فسيقوم بوضع السياسات العامة للدولة وحفظ السلام والأمن الاجتماعي، ومناقشة الاتفاقيات التي تتعلق بالسيادة»، مؤكدًا أنه سيخلص البرلمان المصري من أعباء كبيرة حملها على عاتقه.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمختلف المحافظات المصرية، في اليوم الأول من أيام الاقتراع.



ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

