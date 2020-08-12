باريس تحذر من السفر إلى النيجر بعد مقتل 6 فرنسيين

أصدرت فرنسا تحذيرا من السفر إلى النيجر عقب هجوم وقع مؤخرا وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة رعايا فرنسيين.

وأعلنت وزارة الخارجية في باريس، اليوم الأربعاء، أنها تحذر بوجه عام من السفر إلى النيجر بسبب الوضع الأمني هناك، واستثنت العاصمة نيامي، والزيارة لأسباب ملحة.

وقالت الوزارة إن التهديد الإرهابي، وخاصة خارج نيامي، لا يزال مرتفعا للغاية.

وقتل الفرنسيون الستة، ومواطنان نيجريان، في محمية وطنية شرق نيامي يوم الأحد الماضي، ولا تزال السلطات تبحث عن منفذي الهجوم.

وتشتهر منطقة كوريه، التي وقع بها الهجوم، بوجود الزرافات الأفريقية النادرة، وكانت تُعْتَبَر آمنة نسبيا.

وفتحت وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا في الهجوم.

يذكر أن منطقة الساحل الأفريقي، التي تقع جنوب الصحراء الكبرى وتمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر في الشرق، تعد منطقة غير آمنة، إذ تنشط فيها جماعات مسلحة، يدين عدد منها بالولاء لتنظيم القاعدة أو لتنظيم داعش.